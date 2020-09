Giada Giovanelli, l'ex Temptation Island con il naso sanguinante: “Ecco mio padre”

Giada Giovanelli, protagonista dell’edizione 2018 di Temptation Island insieme al fidanzato Francesco Branco, su Instagram ha pubblicato una storia particolarmente forte sia per l’immagine che per il racconto posto a corredo.

“Ecco mio padre”, ha esordito la ragazza mostrandosi ai follower con il naso insanguinato: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. E ancora: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”.

Giada Giovanelli e la foto con il naso sanguinante

Dopo aver pubblicato l’immagine, Giada ha aggiunto una nuova storia per spiegare l’accaduto e i motivi che l’hanno indotta a condividere con i follower un episodio così delicato: “Sono a casa, mi scuso per la mia foto di prima che è stata un po’ forte. L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che ‘una persona’ si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene su, avevo voglia di farmi vedere da tutti quelli che mi scrivono ‘che problemi hai tu che non fai un caz*o per tutto il giorno'. Avevo voglia di essere me stessa”.

“Oggi ho litigato e poi è successo quello che è successo, e sicuramente chiarirò con chi devo chiarire”, ha aggiunto ancora: “Vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la mia vita, non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari. Il messaggio che voglio mandare è di non vergognarsi, magari è servito a qualcuno/a di voi raccontare questa cosa. Accettate ciò che vi capita ma bisogna rialzarsi sempre e mai nessuno ci deve far sentire in difetto”.

Chi è Giada Giovanelli

Giada Giovanelli ha 30 anni e da undici anni è fidanzata con Francesco Branco. La coppia ha partecipato a ‘Temptation Island 2018' per mettere alla prova il loro amore, uscito rafforzato dall'esperienza del reality dei sentimenti di Canale 5.