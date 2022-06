Gianluca Vacchi torna sui social dopo le accuse: "Ingiustizie e menzogne"

Un silenzio social durato più di una settimana. Un'infinità per Gianluca Vacchi, che da anni allieta ogni giorno i suoi milioni di follower con video, post e ovviamente i suoi celebri balletti che caro gli sono costati. Dopo le accuse dell'ex colf - che gli avrebbe fatto causa per presunte vessazioni che lei e altri collaboratori domestici subivano se le loro performance danzanti, richieste dall'imprenditore, non erano soddisfacenti - Vacchi si è trincerato dietro ai suoi avvocati che hanno avviato dei procedimenti legali.

Spetterà ai giudici esprimersi in merito, ma nel frattempo l'imprenditore-influencer è tornato su Instagram, provando a mettere un punto alla gogna mediatica che lo ha travolto. "Nella vita ho affrontato di tutto e niente mi ha mai scalfito" ha scritto in un post, accanto a due foto scattate nel giardino della sua villa di Bologna in compagnia della fidanzata, Sharon Fonseca, e della figlia Blu Jerusalema. Vacchi ha continuato a difendersi: "Tutte le ingiustizie e le menzogne si sono sgretolate di fronte alla verità e alla forza della mia tenacia. Oggi, grazie all'amore della mia famiglia, voliamo ad un'altezza dove nessuna nube può oscurare anche solo per un attimo la serenità del nostro cielo. Grazie a tutti per le migliaia di messaggi di stima e affetto".

Sono tantissimi, effettivamente, i commenti di sostegno nei confronti di Gianluca Vacchi. Tanti sono amici, ma molti sono anche follower che credono alla sue parole e non vedevano l'ora di riaverlo nella loro timeline di Instagram.

Il post pubblicato da Gianluca Vacchi