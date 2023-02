Gilles Rocca è single. Dopo 14 anni è finita con Miriam

Gilles Rocca è single. Il "bello e talentuoso" di Ballando con le Stelle, Tali e Quali e L'isola dei famosi si è lasciato con la sua storica fidanzata, l'attrice Miriam Galanti dopo ben 14 anni di relazione. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sul suo profilo Instagram, con un lungo post dove ha rivelato a tutti qual è la sua attuale situazione sentimentale e cosa è successo tra lui e Miriam di cui era innamoratissimo al punto da essere pronto a sposarla.

Dopo settimane di silenzio, e una crisi che sembrava superata, l'attore romano ha voluto chiarire le cose una volta per tutte ammettendo, a malincuore, che con Miriam è finita per sempre.

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata - ha scritto Gilles -. Perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità, la risposta è una sola, dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”.

Un messaggio a cuore aperto che emana dolore, tristezza e rassegnazione per il fatto che a volte le cose non vanno come ce le immaginiamo e come vorremmo che andassero.

Per quanto riguarda i motivi della rottura con Miriam, Gilles ha ammesso che è difficile spiegarli a parole in quanto neanche lui stesso ha davvero capito quali sono. Frase che fa capire che a lasciarlo sia stata proprio Miriam. E siccome il "peso di il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile", Gilles ha deciso di essere lui stesso a parlare della fine del suo fidanzamento e anticipare, così, il gossip.

E, infine, Gilles ci ha tenuto a specificare: "È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero".