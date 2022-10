"Spettacolarizzo la fibromialgia? Posso viverla come caz*o mi va?", lo sfogo social di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non le manda mai a dire, soprattutto quando si parla di malattie croniche. Questo pomeriggio, infatti, l'influencer e fidanzata di Damiano del Maneskin si è lasciata andare a un lungo sfogo contro chi, ancora oggi, continua a criticarla per la sua scelta di parlare pubblicamente della sua malattia, la fibromialgia. Sono tanti, infatti, i commenti di odio ricevuti da Giorgia che ha deciso di renderli noti a tutti pubblicandoli sulle sue stories Instagram e rispondere una volta per tutte a chi la accusa di spettacolarizzare il dolore.

"Dici che stai male e stai sempre in giro, forse le persone che stanno veramente male non le hai mai viste", commenta una ragazza sotto un post dell'influencer e queste parole mandano su tutte le furie Giorgia Soleri che inizia a rispondere a tono alla sua hater.

"Forse tu, fortunatamente, non hai idea di cosa significhi soffrire di malattie croniche - scrive la Soleri - Avere malattie croniche è diverso da persona a persona e cambia da periodo a periodo, a volte cambia da giorno a giorno, da ora a ora. È pieno di persone che come me lavorano nonostante le malattie, il nostro dolore non è meno vero se cerchiamo di fare una vita normale. Non si può giudicare dai social"

E alla ragazza che continua ad accusarla di spettacolarizzare la sua malattia e il suo dolore, Giorgia risponde con queste parole: "Posso avere il diritto di mostrare o meno il mio dolore come credo? Se mostro il dolore mi lamento e voglio attenzioni, se non lo mostro sto mentendo. In ogni caso non sono libera di vivere la malattia come caz*o mi va. Lo ripeto: smettete di invalidare il dolore delle persone perché non soddisfano la vostra idea di malato perfetto. Già abbiamo la malattia, non scassateci l'anima almeno".