Giorgio Panariello con la giovane fidanzata Claudia Capellini: la rara foto insieme

Una rara foto, anzi rarissima, di Giorgio Panariello insieme alla compagna, Claudia Capellini. Entrambi sono riservatissimi e vivono il loro amore lontano dai riflettori nonostante il lavoro di Panariello. Per questo motivo lo scatto rappresenta un unicum interessante.

Giorgio e Claudia sono legati dal 2016 e sono ben 25 gli anni di differenza. Claudia è modella, influencer e PR, è nata a Cremona nel 1987 e ha costruito una carriera nelle pubbliche relazioni. Dopo la laurea all'Università IULM di Milano, si è trasferita in città, dove ha iniziato a frequentare il mondo degli eventi esclusivi. La sua vita prende una svolta significativa quando incontra Giorgio Panariello nel 2016 a una cena con amici comuni.

I due per San Valentino sono andati a cena fuori e non poteva mancare un selfie in ricordo della dolce serata. Foto che è stata pubblicata da Capellini e poi ripubblicata da Panariello.