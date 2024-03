Problemi di salute per Giovanni Allevi, concerto rinviato

Giovanni Allevi ha dovuto rinviare il suo concerto al Teatro Orfeo di Taranto, in programma per il 15 marzo, al 30 aprile. Gli organizzatori dell'evento hanno reso noto che lo spettacolo "è stato rinviato a causa di problemi di salute dell'artista". Non sono previsti rimborsi, ma i possessori dei biglietti potranno utilizzarli per la nuova data. Al momento non sono state date informazioni sui prossimi concerti.

Allevi è tornato a suonare dopo quasi due anni dalla scoperta del tumore. Il compositore aveva spiegato che la sua non è "una battaglia che si vince" poiché "si tratta di una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai. Non sono qui per festeggiare nulla. La mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo". Da Bruno Vespa, il 6 marzo, ha raccontato come sta affrontando le cure e la malattia: "Colgo i doni della vita molto più di prima". Il suo ultimo concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma gli aveva provocato un mal di schiena molto forte: "L'idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, è anche fisico. Perché quando c'è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali si sciolgono".