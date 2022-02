Giulia De Lellis in ospedale: "Sono stata malissimo"

Giulia De Lellis a metà gennaio aveva contratto il covid, nessun particolare sintomo e quando è tornata negativa ha organizzato una super festa in un hotel. Sembrava quindi che il covid fosse solo un ricordo, invece per colpa del virus la sua asma è peggiorata ed è dovuta andare al pronto soccorso.

"Ciao finalmente sto molto meglio - scrive su Instagram - Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma. Peggiorata post covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' disabilitata e stanca".