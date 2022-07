La grande bellezza di Giusy Buscemi: l'attrice dà l'ultimo esame col pancione

"Un giorno alla volta". E' questo il messaggio lanciato da Giusy Buscemi, di professione attrice, che proprio "un giorno alla volta" sta portando avanti molteplici traguardi: oltre alla carriera nello spettacolo, anche quella universitaria, nonché la vita familiare, con un matrimonio, due figli ed uno in arrivo. Il tutto all'età di 29 anni. Proprio nell'ultimo post condiviso ieri sulla sua pagina Instagram, l'artista ha voluto celebrare l'ultimo obiettivo raggiunto: ha finalmente terminato gli esami universitari.

"Tante, troppe volte ho sentito la tentazione di mollare, di dire a me stessa 'ma chi me lo fa fare!'", scrive Giusy, ex Miss Italia, che si immortala sorridente e col pancione davanti all'Università La Sapienza di Roma. "Eppure con tanta fatica sono quasi arrivata alla fine di questo bellissimo percorso, grazie sopratutto a chi mi ha incoraggiata ogni giorno a non mollare. E' strano come si passi in un attimo dall’ansia per l’esame, alla nostalgia dello studio". Ma per la tesi non è ancora il momento: "Della tesi me ne occuperò un po’ più in là. Prima bisognerà far nascere una nuova Creatura, rimettersi in forma ed iniziare un bellissimo set dolomitico. Del resto, un giorno alla volta!".

Classe 1993, siciliana di Mazara del vallo, proprio nel 2012, in occasione del suo debutto in tv, Giusy era finita al centro dei pettegolezzi a causa di una dimenticanza che non passò inosservata: aveva dimenticato di iscriversi al test di Medicina, presa dagli appuntamenti come nuova reginetta di bellezza. Ma ora si è rimessa in paro, sebbene abbia virato su un'altra facoltà, ovvero quella di Letteratura, Musica e Spettacolo. A questo punto manca solo la laurea.

Intanto, a festeggiarla a casa ci sono i due figli Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, oltre che il marito Jan Michelini, di professione attore e regista, sposato nel 2017.