Verissimo, Ida Platano in lacrime: "Io e mio figlio stiamo vivendo una situazione delicata"

Nel video in alto le parole di Ida sul figlio Samuele

È un momento molto particolare per Ida Platano, la nuova tronista di Uomini e Donne. Oltre al versante sentimentale, che l'ha vista da poco chiudere la relazione con Alessandro Vicinanza, ora la 39enne sta vivendo un momento delicato anche con il figlio Samuele, avuto 13 anni fa. Le confessioni arrivano a Verissimo, in occasione dell'ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Ida ha cresciuto il figlio da sola, "da quando lo avevo in pancia e fino a oggi", rivela già emozionata. "È stata dura", ammette. Quando poi Silvia le chiede di raccontare di più sulla maternità, la Dama dello show di Canale 5 scoppia in lacrime: "Stiamo vivendo una situazione delicata tra di noi, mi auguro che tutto vada bene", dice. Nessun dettaglio aggiunto circa le ragioni che rendono questo momento complicato, né Silvia Toffanin decide di incalzarla con le sue domande, rispettandone il dolore di mamma. Non sappiamo quindi di quale natura siano i problemi che affliggono il loro rapporto. Il bambino è frutto di un lungo matrimonio contratto da Ida nel passato e durato circa dieci anni: con l'ex marito di nome Francesco, estraneo al mondo dello spettacolo, c'è oggi un buon rapporto.

Anche il piccolo Samuele ha avuto modo di vivere la fine della storia di Ida e Alessandro. "Mi ha visto piangere, capisce le situazioni prima di me. Ora è grande e capisce davvero al volo. A dicembre compie 13 anni e per me è Natale", aggiunge.