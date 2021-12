Ilary Blasi, gli addobbi sono maestosi: l'albero dei Totti costruito dagli "arredatori"

La nuova moda (di chi può permetterselo) è quella di farsi recapitare in casa maestosi addobbi di Natale con tanto di personale esperto capace di montarlo nel miglior modo possibile. E' quanto è stato fatto dai Ferragnez nelle scorse settimane (e con enorme anticipo), per intenderci, ed è ciò che ha fatto in questo weekend Ilary Blasi, che via Instagram ha sfoggiato il "villaggio di Natale" creato nella casa sua e del marito Francesco Totti.

Lucine sbrilluccicanti ovunque fanno da cornice ad un albero e svettante decorato nei colori del rosso e dell'oro: grappoli rossi e foglie di vite dorato scendono dai rami, ad impreziosire l'atmosfera dell'intera stanza. Poi, intorno al finto abete, alcuni peluches in forma dei simboli del Natale: ecco quindi nani, cervi ed enormi funghi.

A corredo degli scatti che mostrano l'appartamento di Totti sotto le Feste, Ilary decide di ringraziare anche coloro grazie ai quali le sue decorazioni sono state possibili. "I miei due folletti", dice a proposito dei due event planner immortalati mentre stendono un lungo tappeto rosso su cui sarà collocato l'albero.

Una delle famiglie più unite

Le Feste arrivano così anche in casa Totti, una delle famiglie più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Tre i figli avuti da Ilary Blasi, conduttrice, e Francesco Totti, calciatore, sposi dal 2005 e pronti a festeggiare questo sedicesimo Natale l'uno accanto all'altra insieme agli eredi Christian, Chanel e Isabel.