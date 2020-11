Coronavirus, Iva Zanicchi peggiora: è ricoverata in ospedale (VIDEO)

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi, 80 anni, affetta da coronavirus e portata in queste ore in ospedale. Ad annunciarlo al pubblico è la stessa cantante, che si immortala su Instagram con ossigeno e voce affaticata, ma munita della tempra che la contraddistingue da sempre.

Coronavirus, Iva Zanicchi ricoverata: "Polmonite bilaterale"

"Sono all'ospedale di Vimercate perché ho la polmonite bilaterale - dice Iva Zanicchi nella clip - Sono fiduciosa, mi dicono che ce la farò e lo so, ma sentirmelo dire mi spaventa un po'. Sono abbastanza tranquilla, alla sera entro in crisi, ma credo che mi cureranno bene. Sono nel reparto tulipano rosso, oggi è una giornata bellissima piena di sole, godetevela ma fate attenzione. Voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui vestiti come astronauti. Loro sono i miei angeli custodi".

Iva inquadra poi il personale sanitaria e comincia a scherzarci. Loro, per tirarle su il morale, le dicono che la seguono sin da ragazzini. Lei, dal canto suo, ci scherza su, come è solita fare sempre: "Secondo voi morirò? Ho tante cose da fare ancora", li incalza. E gli infermieri in coro: "Nooo".

Oltre duemila i messaggi di incoraggiamento arrivati in calce al post. Tanti commenti scritti da gente comune, che da anni apprezza Iva, ma anche da colleghi del mondo dello spettacolo. E' il caso ad esempio di Marco Carta, anch'esso positivo al coronavirus ed in isolamento, che scrive: "Non fare brutti pensieri, andrà tutto benissimo". E ancora Francesca Barra, giornalista che con lei ha condiviso l'esperienza nello show #CR4- La Repubblica delle Donne: "Forza Iva, ti voglio bene".

La battaglia contro il cancro del compagno Fausto

Già da giorni Iva racconta ai follower la sua battaglia contro il coronavirus. Una battaglia cominciata con l'isolamento in casa, ma il peggioramento delle condizioni ha reso necessario il ricovero. Al suo fianco - seppur non fisicamente, per ovvie ragioni anti-contagio - c'è il compagno Fausto Pinna, reduce da una battaglia contro il cancro che la coppia ha affrontato nei mesi scorsi: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare - ha confidato Iva in una recente intervista - Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. E insieme affronteranno anche questa lotta.

In basso, il video pubblicato da Iva Zanicchi ricoverata in ospedale