L'ex marito di Jennifer Lopez parla del matrimonio con Ben Affleck: "Ecco perché non durerà"

Sono ancora nel pieno della romantica emozione di essere finalmente marito e moglie Jenifer Lopez e Ben Affleck, ma già c'è chi assicura che il loro matrimonio non durerà così a lungo. A spuntare dal passato con le proprie considerazioni è Ojani Noa, primo marito della popstar, che in un'intervista al Daily Mail ha spiegato perché, secondo lui, le nozze tra la sua ex moglie e l'attore non avranno il futuro sperato.

Le parole di Ojani Noa, primo marito di JLo

"Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà" ha affermato Ojani Noa, chef 48enne di origine cubana che sull'unione dei Bennifer ha espresso le sue perplessita. "Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte" ha proseguito: "Ben è il marito numero quattro, io ero il numero uno e mi aveva detto che ero l’amore della sua vita. Penso che si sposerà almeno sette o otto volte, è una persona sempre proiettata in avanti nella vita professionale e in quella privata". Ojani Noa e Jenifer Lopez sono stati sposati per un anno. "Per molti anni dopo la nostra storia mi sono sentito scottato, ferito. Penso che se lei non avesse avuto intorno tutte quelle persone probabilmente staremmo ancora insieme" ha aggiunto lo chef che ora sostiene di essersi lasciato alle spalle quella parentesi sentimentale segnata da non poche turbolenze.

All'epoca del loro matrimonio, infatti, JLo era già famosa come cantante e ballerina, ma era agli esordi della carriera di attrice che decollerà in seguito grazie al ruolo nel film “Selena”. Nel 1998, dunque, avviene il divorzio e nel 2004 i due ex firmano un accordo di riservatezza, a cui seguono cause legali per un video e un libro che lui avrebbe voluto pubblicare.

La storia d'amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati nel 2002. Una storia intensa la loro che pareva essere ad un passo dalle nozze annunciate come prossime, ma poi annullate con contestuale addio. In questi anni entrambi hanno portato avanti le loro vite sentimentali. Lei si è sposata per tre volte: la prima con Ojani Noa a cui è rimasta sposata per un anno, dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, andato avanti dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony. Beln Affleck, invece, si è invece sposato solo una volta con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018.