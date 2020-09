La frecciata di Kasia Smutniak a Berlusconi e Briatore positivi al coronavirus

Raramente Kasia Smutniak si espone quando si tratta di questioni legate all'attualità. E per questo non è passata inosservata la frecciata lanciata ieri sera a Flavio Briatore e Silvio Berlusconi risultati positivi al coronavirus. Solo un'immagine, ovvero quella 'in coppia' dell'imprenditore e del politico, e una didascalia: "Eh niente... Buonanotte", scrive l'attrice di origine polacca, moglie del produttore Domenico Procacci.

La foto condivisa da Kasia è quella pubblicata dallo stesso Briatore un paio di settimane fa, quando il leader di Forza Italia era andato a trovarlo durante le sue vacanze in Costa Smeralda. "Visita a un amico speciale", aveva scritto il patron del Billionaire in calce allo scatto. Dopo quindici giorni, entrambi sono risultati positivi al covid.

E' di ieri sera la notizia della positività al tampone di Silvio Berlusconi. E tutti hanno presto puntato il dito proprio su Briatore. Incalzato sulla questione dal quotidiano La Stampa, il manager si è smarcato con nervosismo, attaccando il telefono in faccia al giornalista Nicola Pinna: "Ma che c’entra", è sbottato "Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto". In isolamento ad Arcore con Berlusconi anche i familiari positivi al test: i figli Luigi e soprattutto Barbara, che ha avvertito per un paio di giorni anche i sintomi.

Briatore, invece, è positivo dall'inizio della scorsa settimana. Ricoverato in un primo momento all'ospedale, ora sta 'scontando' la sua quarantena a casa dell'amica, imprenditrice e politica Daniela Santanchè.