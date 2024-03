Kate, la preoccupazione dei collaboratori reali: "Non sapevano dell'intervento e non riescono a parlarle"

Cosa nasconde veramente Kensigton Palace? Perché non il principe e la principessa del Galles non smentiscono definitivamente tutti i pettegolezzi che si moltiplicano intorno alle loro persone? Ma soprattutto: che fine ha fatto Kate?

Una fonte, interna al Palazzo, di Us Weekly ha rivelato che Kate desidera mantenere i dettagli sulla sua condizione di salute "più privati possibile" e non ha intenzione di condividere aggiornamenti con il pubblico in un prossimo futuro. "Kate ha detto di sentirsi in diritto di guarire e recuperare senza tutta questa frenetica speculazione", ha rivelato la fonte, "Né Kate né William pensano che le sue cartelle cliniche debbano essere di dominio pubblico".

L'informatore ha aggiunto anche un dettaglio molto importante: neanche lo staff reale saprebbe cosa sta accadendo a Kate: "Alcuni dei collaboratori più anziani di Kate non sono riusciti a vederla o parlarle, e non erano nemmeno a conoscenza dell'intervento fino a quando non è stato annunciato, quindi li ha colti di sorpresa".

"Quello che sta succedendo è allarmante"

Anche il giornalista e personaggio televisivo Piers Morgan ha rivelato alcune importanti informazioni sulla questione. "Perché mai la Principessa Catherine, che sta ancora guarendo da un intervento chirurgico all'addome, perde tempo china su Photoshop, realizzando modifiche amatoriali di ritratti ufficiali quando hanno letteralmente dei servitori per farlo? Ancora più sconcertante, perché non modificare anche la fede nuziale mancante?" ha domandato chiesto Morgan, 58 anni, a OK! Magazine.

"Kate ha bisogno di una pausa, sono d'accordo, ma è stata una loro decisione pubblicare questa fotografia e ha portato a ancora più teorie del complotto", ha aggiunto Morgan. "Da un lato la foto potrebbe essere banale, potrebbe stare bene e stare bene e aver provato a fare qualcosa per correggere le cospirazioni e aver sbagliato, oppure potrebbe essere che stiano nascondendo qualcosa".

Morgan, che conosceva la madre di William, la defunta Principessa Diana - e che dunque sembrerebbe avere avuto accesso a fonti reali - ha rivelato che la foto potrebbe alludere a qualcosa di più serio che accade dietro le quinte: "Mi sono state raccontate alcune cose che se anche solo la metà fosse vera... È abbastanza allarmante quello che sta succedendo". "Non so cosa credere, né nessuno di noi, non siamo lì", ha concluso il giornalista.