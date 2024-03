La crisi matrimoniale dietro all'assenza di Kate. Chi è Rose Hanbury: la presunta amante del principe William

Dopo l'intervento di Kate Middleton, la foto ritoccata e le scuse che scricchiolano è tornata al centro dell'attenzione Rose Hanbury, amica storica del principe William. I due, già nel 2019, furono additati come amanti e ora - vista la decisione di Kensington Palace di non rilasciare la foto autentica di Kate insieme ai figli e il silenzio dietro a cui si sono trincerati - questo pettegolezzo è rimbalzato nuovamente sui tabloid statunitensi ma non solo.

Al "The Late Show", noto programma andato in onda martedì notte, il comico Stephen Colbert ha ironizzato proprio su tutte le indiscrezioni che ruotano intorno alla presunta crisi matrimoniale tra i principi del Galles che, per molti, sarebbe il vero motivo della scomparsa di Kate. Colbert, con una tazza di tè in mano, ha parlato anche di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley.

“Il regno è in agitazione per la scomparsa di Kate Middleton; bene, gli investigatori di internet scommettono che la sua assenza potrebbe essere legata alla relazione extraconiugale del marito, e futuro re". "Immagino che tutti sappiamo chi sia l’altra donna ripetete con me: la marchesa di Cholmondeley", ha ironizzato il comico puntando sulla difficoltà di pronuncia. E ricordando gli articoli di giornale del 2019 Colbert ha aggiunto: "Quando Kate affrontò il marito sulla questione, lui ci rise sopra minimizzando: sempre la miglior risposta quando tua moglie ti accusa di tradirla".

A rendere la figura di Rose così interessante, non solo per il comico, è ancora una volta una coincidenza (come nel caso del ritorno sui social di Meghan Markle): proprio nel giorno della festa della mamma - ovvero il giorno della pubblicazione della foto dello scandalo - il The Sun e l'Indipendent hanno dedicato un articolo proprio a Rose Hanbury in cui elogiavano le sue doti di madre e di padrona di casa.

Chi è Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley

Rose Hanbury, classe 1984, è un ex modella e consulente politica. Rose è sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley, di 24 anni più vecchio di lei, i due hanno tre figli: i gemelli, Alexander Hugh George e Lord Oliver Timothy George, nati nell'ottobre 2009, e Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, nata nel marzo 2016, cresciuti insieme ai figli della coppia reale. Lord Oliver Cholmondeley fu paggio d'onore all'incoronazione del Re Carlo III e della regina Camilla.

Rose è da sempre è legata alla famiglia reale: sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, fu damigella d'onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo, nel 1947. L'amicizia tra la regina e Lambart continuò fino al 2016, anno in cui Lady Elizabeth è venuta a mancare. William e Rose si sarebbero conosciuti, dunque, proprio grazie al rapporto tra le due nonne. Lei e il marito vivono a Houghton Hall, una tenuta nel Norfolk che si trova vicino ad Anmer Hall, residenza preferita del principe William e Kate Middleton.

L'amicizia finita tra Kate e Rose. Poi la presunta offesa di Camilla

Kate e Rose sono sempre state considerate, dai tabloid inglesi, due care amiche. Questo fino al drastico allontanamento delle due avvenuto in concomitanza con le voci di un presunto tradimento. Kate avrebbe chiesto al marito di allontanare Rose dalla sua vita e di non considerarla una delle sue più strette confidenti. A tal riguardo una fonte rivelò al The Sun che era "risaputo che hanno avuto una frattura, erano vicine, ma non è più così".

L'astio della principessa del Galles nei confronti della marchesa si sarebbe manifestato anche durante l'incoronazione, quando si è rifiutata di inchinarsi alla nuova Regina. Camilla, infatti, avrebbe deciso di invitare Hanbury noncurante della situazione pregressa (suo marito, il marchese fu paggio d'onore all'incoronazione).