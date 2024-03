Cosa c'è dietro la foto di Kate Middleton: "La famiglia reale costretta a mostrarla"

A bordo di un'Audi guidata da mamma Carole, con un paio di occhiali da sole a coprire lo sguardo e un sorriso appena accennato ai fotografi che lì, nel momento esatto del passaggio della vettura nei pressi del Castello di Windsor, non pare siano capitati proprio per caso: così è stata immortalata Kate Middleton dopo mesi di assenza dalla scena pubblica, come una donna qualsiasi che pian piano riprende la sua quotidianità in seguito all'intervento subito, in un periodo che per la famiglia reale inglese resta molto delicato anche per via del tumore diagnosticato a re Carlo.

L'immagine della principessa del Galles è stata pubblicata in Italia dal settimanale Chi che nell'ultimo numero oggi in edicola ha dedicato un servizio sulla situazione della royal family. "Poiché i social media sono stati inondati per giorni da qualsiasi tipo di teoria cospirativa sulla salute di Catherine del Galles, la Corte si è trovata costretta a prendere il toro per le corna e ha deciso di mostrare la principessa al pubblico" racconta la giornalista Patrizia De Tomasi a proposito delle motivazioni che avrebbero indotto il Palazzo a mostrare la moglie di William proprio adesso. Tante sono state le illazioni sulla sua salute circolate nei giorni scorsi, comprese quelle che hanno descritto gli scenari peggiori come il coma o il fin di vita, e ad aggravare il carico c'è stata anche la pausa dalla scena pubblica richiesta dalla regina Camilla, oberata dagli impegni pubblici assolti anche al nome del marito in queste settimane. Anche per questo, dunque, anche per trasmettere una certa tranquillità o, quantomeno, per rassicurare sul fatto che sia tutto sotto controllo nel momento complesso che sta coinvolgendo tutti i working royal, Buckigham Palace ha concesso un piccolo grande scatto di vita di Kate che si era rifiutata di mostrarsi all'uscita dall'ospedale dopo l'intervento invocando il diritto alla privacy.

Intanto è delle ultimissime ore l'aggiornamento su quella che sarà la prima uscita pubblica di Kate, non più a Pasqua o nei giorni subito successivi come inizialmente annunciato, ma l'8 giugno al Trooping The Colour, la parata in occasione della quale si celebra il compleanno del re o della regina. Un tempo dilatato ulteriormente che certo non aiuterà a mettere a tacere una volta per tutte le ipotesi sull'effettivo stato psicofisico della principessa a cui tutti augurano una pronta e totale guarigione.