Kate Middleton, si allunga la convalescenza: spunta la data della prima uscita dopo l'operazione

Si allungano i tempi di convalescenza per Kate Middleton, lontana dalla scena pubblica dallo scorso dicembre dopo l'operazione all'addome che ha allarmato il mondo intero. Le foto pubblicate nelle scorse ore avevano fatto ben sperare in una prossima uscita, ma così non sarà. E nemmeno dopo Pasqua sarà possibile rivederla: la principessa del Galles sarebbe dovuta tornare agli impegni pubblici allora, ma adesso arriva una nuova indicazione che sarà destinata ad alimentare ancora i sospetti sul suo stato di salute. Il ministero della Difesa britannico ha annunciato che Kate sarà presente l'8 giugno al Trooping The Colour, la parata in occasione della quale si celebra il compleanno del re o della regina.

Kensington Palace al momento non ha ancora confermato la presenza della principessa alla cerimonia. "Siamo stati molto chiari fin dall'inizio che la principessa del Galles sarebbe rimasta lontana dagli impegni ufficiali fin dopo Pasqua e che Kensington Palace avrebbe fornito aggiornamenti solo quando qualcosa fosse successo qualcosa di significativo", era stata la nota del Palazzo che aveva fatto trapelare una certa insofferenza per le voci su un presunto pericolo di vita di Kate. A proteggere la principessa dalle ingerenze mediatiche un enturage riservatissimo e, soprattutto, il marito William, deciso a fare di tutto per non lasciare trapelare alcuna notizia sulle condizioni della sua amatissima moglie.