Kate Middleton, spunta una nuova foto: "Con William in auto verso un appuntamento privato"

Kate Middleton compare ancora in foto, ma stavolta non c'è nulla di ufficiale. È il Daily Mail a pubblicare questo nuovo scatto, a poche ore dalle scuse con cui la principessa del Galles si è assunta la responsabilità del ritocco all'immagine pubblicata ieri. Il sito racconta che lei e il marito William sono stati fotografati fuori da Windsor: il principe era diretto verso l'Abbazia di Westminster per la Giornata del Commonwealth, Kate verso "un appuntamento privato".

Kate is pictured leaving Windsor Castle in car with William as she heads for 'private appointment' - while Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey https://t.co/AvKwpGbyMK pic.twitter.com/2haLXHkHJc — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

Intanto Kensington Palace ha annunciato che comunque, dopo le scuse di Kate, non sarà pubblicata la foto originale precedente alla manipolazione. Il Palazzo è stato sottoposto a crescenti pressioni affinché si rivelasse la verità dietro la foto, la prima diffusa dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale la principessa del Galles compare assieme a George, Charlotte e Louis, ma almeno per ora non seguiranno altre immagini. Fonti reali hanno solo sottolineato che si trattava di "una fotografia di famiglia amatoriale scattata dal principe di Galles" a Windsor la settimana scorsa, volta a offrire un'immagine "informale" della famiglia unita in occasione della festa della mamma. Ma comunque, dopo la precisazione di Kate, resta ferma la scelta di non fornire lo scatto originale prima delle modifiche apportate.