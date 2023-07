La lettera di Kledi e la moglie al figlio malato: "Forza, nostro amore grande"

È un viaggio tortuoso quello di Kledi Kadiu e di sua moglie Charlotte Lazzari insieme a Gabriel, il loro secondo figlio, che ad agosto compirà 2 anni. Il bambino soffre di meningoencefalite, un'infiammazione che colpisce le meningi e il cervello, diagnosticata pochi giorni dopo la nascita perché il bambino manifestava febbre e forti convulsioni.

Il ballerino ne ha parlato pubblicamente l'anno scorso e più volte ha condiviso sui social dei messaggi pieni d'amore per il suo bimbo. L'ultima bellissima dichiarazione per il piccolo Gabriel arriva adesso dalla mamma, che ha pubblicato su Instagram una foto del bambino nel passeggino mentre lei lo accarezza. "Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte" scrive Charlotte Lazzari, parlando a cuore aperto al figlio: "Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto". Il primo commento al post è di Kledi: "Amore nostro grande".

Una lettera, questa, che descrive l'amore immenso che entrambi provano per Gabriel. Tra i follower, oltre ai tanti messaggi di affetto, c'è anche chi trova il coraggio di condividere la sua esperienza, come questa mamma: "Mia figlia, all'età di 2 mesi, è stata colpita dalla stessa malattia. A noi è andata bene. Sono stai mesi difficili, di riabilitazione e tante tante lacrime e preoccupazioni, oggi sta bene. Auguro a Gabriel lo stesso epilogo felice".

Il post di Charlotte Lazzari