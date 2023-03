La festa da sogno di Leone e Vittoria (e Fedez che salva la torta): foto e video

Una domenica speciale a casa Ferragnez. Ieri Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato i 5 anni di Leone, il loro primogenito, con una torta in famiglia e un video di tutti i momenti più belli vissuti finora (montato da Fedez durante la notte, con la supervisione della moglie). La sera, invece, un party per entrambi i figli, nati a marzo a pochi giorni di distanza.

La coppia ha deciso di festeggiare insieme Leone e Vittoria (nata il 23 marzo 2021), nella sala di un elegante palazzo di Milano, allestita per l'occasione con palloncini e giochi di ogni tipo, dai gonfiabili al truccabimbi, senza far mancare ai piccoli ospiti personaggi dei cartoni animati in carne e ossa (a cui Leo e Vitto sono ormai abituati) e animazione. Alla festa erano presenti gli amici di scuola di Leone, gli amichetti di Vittoria - truccata da cagnolino - e le rispettive famiglie della coppia. La sera, tornati a casa dalla Chiara Ferragni ha spiegato sui social: "Leo ha compiuto 5 anni, la Vitto compie 2 anni il 23 marzo, quindi invece di fare due feste ne abbiamo fatta una molto più grossa con tutti i compagni di scuola di Leo e gli amichetti di Vitto".

Il post di Chiara Ferragni

Il salvataggio della torta

Il momento della torta è già cult. Leone in braccio al papà, Vittoria in braccio alla mamma, i bambini aspettavano che finisse la canzone "Tanti auguri" per spegnere le candeline, ma qualcosa stava per andare storto. Leo con il piede ha spinto involontariamente la base della sua torta - a più piani - che stava quindi per cadere a terra se non fosse per il salvataggio in extremis di Fedez, che l'ha afferrata al volo. Immediato l'intervento di una delle organizzatrici che ha rimesso tutto al proprio posto, mentre il frame dell'espressione di Chiara Ferragni stava già facendo il giro del web.