Maddalena Corvaglia su Antonio Ricci: "Le veline erano innamorate di lui, era un figo"

Maddalena Corvaglia ormai da un anno e mezzo vive a Palma di Maioca insieme alla figlia, Jamie, 12 anni, nata dall'amore con il chitarrista, di Vasco Rossi, Steff Burns. Nell'isola spagnola vive "benissimo", ha raccontato al settimanale Gente. "Jamie va alla scuola internazionale, è madrelingua, e qui siamo solo a tre ore da Milano. Il suo papà viene a trovarci appena ha un giorno libero, i miei anche". Con Steff ha un ottimo rapporto: "Siamo genitori prima che ex. Quando viene, Stef sta qua da noi o in un'altra casa".

Maddalena a Pechino Express

Al settimanale Corvaglia ha parlato anche del suo inizio come Velina, ruolo che ancora oggi, nonostante abbia fatto altri lavori, la identifica.

Corvaglia è una delle protagoniste di Pechino Express il reality di Sky che mette alla prova i suoi concorrenti facendoli viaggiare senza soldi e spingendoli a chiedere passaggi, pasti e un tetto sotto il quale dormire facendo appello alla generosità degli abitanti. In questa edizione le otto coppie hanno viaggiato tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Ha partecipato insieme a Barbara Petrillo ed è stata una bella esperienza anche se ci sono stati anche dei lati negativi: "La mancanza di igiene nei bagni. A dormire per terra ci si abitua. Al bagno con i vermi no". E poi "una mattina mi sono svegliata con la faccia enorme, tutta gonfia. Sono allergica al pomodoro ed era nascosto in qualcosa che avevo mangiato. Poi però la cosa si è risolta". "A stare senza telefono tutto quel tempo recuperi la capacità di fare molte cose che in genere ti fa il telefonino: pensare, fare i calcoli, adattarti, trovare la strada. Ma ho già perso tutto di nuovo", ha svelato Maddalena.

La storia con Enzo Iacchetti e il 'lei' di Antonio Ricci

Aveva solo 19 anni, oggi ne ha 44, ma le pesa il fatto di essere ancora identificata come 'la velina bionda': "Le persone mi voglio bene ancora dopo tanti anni. È bello vederlo". Corvaglia non si è pentita di nessuna delle sue scelte lavorative e neanche della relazione, tanto chiacchierata, con Enzo Iacchetti (lei all'epoca aveva 22 anni e lui 51). "Era una scelta criticabile ed è stata criticata. Dall'altra parte, sul piatto, per le veline c'erano i calciatori, faceva più figo". Quella con Enzo è stata "una storia vera, ci volevamo bene. È una persona intelligente, di spessore sia culturale che morale, Mi aveva colpito perché era un pesce fuor d'acqua. Gli piaceva il suo lavoro, ma con il mondo della tv non c'entrava nulla".

Antonio Ricci, il patron di Striscia la notizia, diceva che "tra i due ero io l'uomo". Ricci le ha sempre dato del 'lei': "Dopo vent'anni è passato al tu. Lo faceva con tutte. Voleva tenere le distanze". Il motivo? "Quasi tutte le veline sono state un po' innamorate di Antonio Ricci. Un figo, intelligentissimo, un po' tenebroso. Era un suo modo per rispettare queste ragazze che vivevano in un mondo pieno di false promesse". E anche a Corvaglia sono arrivate delle false promesse e anche alcune avances, ma "con me queste cose si spengono subito".