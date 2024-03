Mara Venier augura buona Pasqua con il nipotino Claudio: il video conquista tutti

Un momento tanto semplice quanto ricco di affetto quello che Mara Venier ha scelto per augurare buona Pasqua ai suoi follower, conquistati dalla tenerezza di una scena che ribadisce il legame fortissimo tra lei e il nipotino Claudio di sei anni. Sui social la conduttrice di Domenica In ha postato il video che la mostra mentre aspetta che il bambino, figlio del suo primogenito Paolo, esca da scuola: un saluto alle insegnanti e poi via, giù per le scale verso la sua nonna che lo attende a braccia aperte, lo bacia lo abbraccia forte. Colonna sonora della dolce scena è il brano Capolavoro del Volo, esaustivo di un amore che in più occasioni è stato ribadito dalla stessa Mara Venier: "Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta", ha confidato in una intervista di qualche tempo fa.

A corredo del post la conduttrice scrive: "Buona Pasqua a tutti, da me e da Claudio". Un augurio a cui in pochi minuti hanno risposto migliaia di utenti, felici di ricambiare tutta la serenità possibile.