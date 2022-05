Marco Marzocca: "Ho conosciuto mia moglie su Internet"

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Marco Marzocca ha svelato qualcosa di più sulla sua vita privata, da oltre 20 anni condivisa con la moglie Liliana Bula Ferrer da cui ha avuto tre figli. La donna è di origine colombiana e del loro primo incontro avvenuto in rete, quando Internet non era ancora diffuso come adesso, l'attore ha parlato nel corso dell'intervista nel programma di Rai1.

"Ci siamo conosciuti in chat. Io ero uno dei primi in Italia che navigava su internet e senza fotografia, senza il testo. C’erano i gruppi di discussione e non esistevano le chat", ha raccontato il 59enne romano che in tv ha esordito accanto a Corrado Guzzanti, nel programma di Rai3 Tunnel nel 1994: "Io frequentavo i gruppi di discussione sul turismo, perché ero interessato ai viaggi. Ci siamo conosciuti in uno di questi gruppi perché lei lavorava all’ufficio turistico del suo comune di Barranquilla, in Colombia". Per conoscersi finalmente dal vivo ci è voluto del tempo, durante il quale lui e Liliana si scambiavano messaggi e foto che sul computer arrivavano con molta lentezza. Poi il grande giorno, arrivato alla fine di lunghe rassicurazioni.

"Ci ho messo quasi un anno per farla venire in Italia, ho mandato tutte le rassicurazioni del mondo, anche il certificato penale" ha proseguito ironico Marco Marzocca che il giorno dell'arrivo in Italia di colei che poi sarebbe diventata sua moglie lo ricorderà per sempre: "Io avevo 40 di febbre. Andai a prenderla sotto tachipirina all’aeroporto. Si impietosì e i primi cinque giorni mi fece da infermiera".

Da farmacista a comico

Con Serena Bortone Marco Marzocca ha anche ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata in tarda età dopo essere stato per anni un farmacista: "Mi sono ritrovato all’improvviso in diretta su Rai 3 con Serena Dandini e Corrado Guzzanti, prima non avevo fatto neanche una recita parrocchiale, avevo fatto solo il farmacista" ha affermato l'attore che oggi si dice appagato dalla sua vita. Tra gli incontri professionali più importanti, quello con Gigi Proietti: "Siamo diventati grandi amici, ci ho lasciato veramente il cuore. Io personalmente lo adoravo, una persona meravigliosa. Ero il suo farmacista" ha confidato: "Poi ci siamo rivisti sul set di una pubblicità dopo tanti anni e mi disse: ‘Cosa stai a fare qua’. Da quel giorno abbiamo iniziato a sentirci".