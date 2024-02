"Marco Mengoni e Mahmood gay dichiarati": l'outing nel programma di Serena Bortone

All'indomani della vittoria di Sanremo 2024 di Angelina Mango, sui canali televisivi della Rai il tema Festival ha continuato ad essere affrontato a lungo. È successo con Mara Venier che per sei ore ha portato avanti una lunga e accesa diretta televisiva di Domenica In con i cantanti protagonisti e anche con Serena Bortone nel suo programma Che Sarà su Rai3. Tra gli ospiti in studio, Roberto D'Agostino e Peter Gomez che, a un certo punto della conversazione, hanno fatto outing a Marco Mengoni e Mahmood.

Dopo la clip che ha raccolto il pensiero sui diritti civili di alcuni artisti in gara, tra cui Mengoni e Mahmood, appunto, con il primo che ha affermato che "tutti i baci hanno gli stessi diritti" e il secondo "viva le differenze, viva la libertà di pensiero sempre e comunque", in studio D'Agostino ha commentato: "L'anno scorso ci fu lo scandalo di Rosa Chemical che baciò Fedez. Quest'anno Mengoni, che è gay dichiarato, con il giochino dell'ammazzamosche di plastica, ha baciato solo donne. Non ha baciato Amadeus".

Le dichiarazioni su Mahmood: "Anche lui è gay dichiarato"

Serena Bortone ha, poi, ripreso le dichiarazioni del generale Vannacci sul look di Marco Mengoni che ha indossato la gonna tra i suoi look indossati sul palco: "Ognuno è libero di indossare quello che vuole, ma non si stupisca poi Marco Mengoni se qualcuno ride di lui perché indossa una minigonna". Ed è stato a questo punto che Peter Gomez ha parlato di Mahmood in riferimento alla conoscenza con lui e con la sua mamma: "Alessandro lo conosco da tantissimi anni e conosco sua mamma. Ho visto il suo primo concerto prima che partecipasse a Sanremo. Rispetto alla questione della gonna… Anche Alessandro è gay dichiarato ecc. Però c’è una cosa che mi raccontava sua mamma. Ad un certo punto, quando Alessandro era piccolo, torna a casa da scuola e gli parla di un altro bambino. E la mamma non riesce a capire. Poi, ad un certo punto, capisce che il bambino, con le strisce gialle e nere, ed era cinese. Questo cosa vuol dire? Che negli occhi dei ragazzi, di questa generazione, tutte queste cose, anche la gonna... sì, ma Mahmood non è maghrebino, ha un padre maghrebino ma lui apparteneva alla gang dei sardi. È cresciuto sempre con la mamma. Ha 120 cugini a Gratosoglio. A Salvini ho risposto, quando se la prendeva con lui: “‘Non hai capito… Lui è più italiano di te. È sardo, parla il dialetto sardo. È l'Italia di oggi'".

Gli outing sui due cantanti sono arrivati così, in pochi minuti. Mengoni e Mahmood, infatti, non hanno mai dichiarato il loro orientamento sessuale. A tal proposito, in particolare Mahmood aveva affermato: "Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza. Penso che ognuno debba dichiararsi quando meglio crede. Quando pensa che sia il momento più opportuno. Come tutti". E ancora, in un'altra occasione: "Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda" aveva spiegato l'interprete di Tuta Gold: "Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c'è differenza".7

