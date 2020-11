Monica Vitti, parla il marito: "Qui a casa con me, ci parliamo con gli occhi"

Roberto Russo smentisce le voci per cui l'attrice, che ieri ha compiuto 89 anni, si troverebbe in clinica

Lontana dalle scene da vent'anni ma indimenticata. Il sorriso di Monica Vitti vive nel cuore di milioni di italiani, che ieri le hanno inviato via social i migliori auguri per l'89esimo compleanno, celebrato al riparo dai riflettori a causa della malattia che da anni la affligge: l'Alzheimer. A parlare per lei è oggi il marito Roberto Russo, con poche stringate dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.

Il marito di Monica Vitti: "Ci parliamo con gli occhi"

"Le preparerò una torta con una candelina simbolica e insieme passeremo una delle tante giornate che abbiamo condiviso - confida Russo al quotidiano - Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi".

Russo ci tiene a smentire, ancora una volta, le indiscrezioni che vorrebbero Monica chiusa in un istituto per trattare la malattia. "Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà".

A toccare il cuore sono poi alcune frasi a proposito di progetti di Vitti rimasti nel cassetto. "Scrisse anche un soggetto comico con Andrea Camilleri che Michelangelo Antonioni non ebbe il coraggio di dirigere. Ma un film come L’avventura sta ancora nei locali d’essai di Parigi e New York, vuol dire l’eternità".

Ieri il compleanno di Monica Vitti

Già, l'eternità. Non a caso, nonostante la distanza dai riflettori, il nome di Monica ieri è balzato in trend tropic su Twitter in virtù dei tantissimi auguri arrivati durante la giornata. Tra le migliaia di messaggi scritti da telespettatori nostalgici, anche i cinguettii di numerosi volti tv come Nino Frassica, Alessia Marcuzzi ed Ezio Greggio.

“La felicita’, forse, e’ svegliarsi ogni mattina con un desiderio”.

👏👏👏

Auguri Monica Vitti!

Io ti adoro❤️#MonicaVitti pic.twitter.com/IZOTpiPfJe — Alessia Marcuzzi (@lapinella) November 3, 2020

