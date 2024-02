"Marta Fascina vive a villa Arcore con il padre e la zia": Marina e Pier Silvio Berlusconi corrono ai ripari

Marta Fascina sarebbe diventata una presenza non più gradita. Questo almeno è quanto ricostruisce Dagospia raccontando di un escamotage al quale Marina Berlusconi starebbe pensando per riuscire ad allontanare l'ex compagna del padre da villa San Martino, ad Arcore.

È passato quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, e sia Marina sia Pier Silvio starebbero "ancora cercando una strada per 'sgomberare' la villa". Ad Arcore adesso Marta vivrebbe insieme al padre Orazio e alla zia e non sembrerebbe intenzionata a lasciare la lussuosa dimora.

La soluzione a cui starebbe pensando la maggiore dei fratelli Berlusconi ha a che fare con la "Fondazione Silvio Berlusconi". Marina, infatti, vorrebbe aprire un ente benefico in ricordo del padre e lo vorrebbe sistemare proprio nella villa. L'obiettivo della fondazione sarebbe quello di promuovere iniziative socio culturali. Quando, e se, dovesse nascere davvero l'istituto la villa San Martino dovrà essere liberata forzatamente da Fascina e famiglia. Andrà in vendita, invece, villa Gernetto dove Berlusconi provò ad istituire l’Università della Libertà, sarà messa in vendita.