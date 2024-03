Meghan Markle torna sui social, cos'è "American Riviera Orchard"

Mentre a Kensington Palace impazza il caos colpa della foto ritoccata e pubblicata come vera in cui Kate posa con i figli (e dove iniziano a circolare voci di tradimenti), Meghan Markle ha deciso di tornare sui social. Markle e il principe sono assenti dai social dal marzo 2020. La duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, ha dato il via a un nuovo progetto con tanto di sito e profilo Instagram chiamati “American Riviera Orchard” ovvero "frutteto (o piantagione) della riviera americana". Probabilmente il lancio era già programmato per questo periodo ma è impossibile non notare la coincidenza.

Al momento sul progetto c'è totale riserbo però si tratterebbe di un brand legato al modo di vivere con consigli sull'abbigliamento, l'arredamento e cura della persona. Come si evince dalle foto del logo, le uniche al momento rese pubbliche, farà riferimento alla California, dove i Sussex hanno scelto di vivere ormai da anni, e in particolare al sobborgo di Montecito. Sul sito è possibile iscriversi a una lista di attesa, ma non è chiaro per cosa. Nelle storie è stato pubblicato un video dove vengono mostrati alcuni spazi di quella che sembrerebbe essere la lussuosa villa dei duchi, Meghan cucina, sistema i fiori in un vaso e dalla biografia scritta per la pagina "by Meghan, The Duchess of Sussex", è facile dedurre che sarà proprio la duchessa al centro dell'attenzione.

Alcuni media statunitensi, tramite un portavoce dei duchi, hanno confermato che il progetto è riconducibile a Markle e dunque non si tratta di un Fake. Questo progetto riprenderebbe il progetto abbandonato dall'ex attrice nel momento in cui fu annunciato il fidanzamento con Harry: aveva un log di lifestyle chiamato "The Tig" e secondo Vogue "American Riviera Orchard" sarà lo spazio utilizzato dalla duchessa in cui si dedicherà alla cucina il piano sarebbe quello di vendere libri di ricette, tovaglie, accessori e forse anche prodotti alimentari.