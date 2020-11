Melissa Satta e la foto con le corna: "Ti donano" (la sua risposta è clamorosa)

A casa di Melissa Satta è già Natale, il primo da single visto che ormai il matrimonio con Kevin Boateng - dopo vari tira e molla - sembra definitivamente naufragato. La showgirl - guarita dal coronavirus pochi giorni fa - questo weekend si è data da fare con gli addobbi e ha fatto l'albero insieme al figlio Maddox, tutto ovviamente documentato su Instagram.

Melissa Satta e la foto con le corna

Conclusa l'opera, ecco una bella foto in perfetto clima natalizio. L'ex velina si scatta un selfie con il cerchietto da renna e quelle corna scatenano l'ironia dei follower. "Ottimo accessorio, ti donano" commenta un utente e la risposta è spiazzante. La Satta, infatti, replica scompisciandosi dalle risate con una emoticon. Insomma, lo spirito del Natale non manca e nemmeno l'autoironia, come le fa notare stupito il fan. E non è l'unico. "Nel caso non capiamo come sia possibile... Ma dico io, ma come" commenta un altro, bacchettando Boateng nel caso in cui dietro la fine del loro matrimonio ci fosse un tradimento. Melissa Satta non dice altro ma se la ride. Chi tace acconsente?

La nuova crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng

Dopo il ritorno di fiamma della scorsa estate, Melissa Satta e Kevin Boateng si sono nuovamente allontanati e questa volta sembrerebbe definitivamente. Ignoti i motivi di questa seconda crisi. L'ex velina e il calciatore erano tornai insieme dopo alcuni mesi di lontananza, per il bene del figlio, il piccolo Maddox, di 6 anni. Tra crisi profonde e riconciliazioni, adesso sembra che la love story sia proprio finita.