Michelle Hunziker e la storia con Alessandro Carollo: "Sono in una fase delicata"

Lontano dai riflettori e al riparo dal gossip, così Michelle Hunziker sta vivendo la nuova relazione con Alessandro Carollo. La showgirl è legata al noto osteopata da prima dell'estate, ma è difficile vederli insieme pubblicamente, tanto che ultimamente qualcuno parlava di crisi: "Sono in una fase delicata - racconta sulle pagine di Chi - con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre".

Massima riservatezza, quindi, riguardo la sua vita privata, mentre sul lavoro è un libro aperto. Il 6 aprile torna in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible e confessa: "Se tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l'anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe". Il primo aprile, invece, torna a Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti. Fiorello ha fatto una battuta sulla possibilità di condurre il programma di Antonio Ricci: "Lo affiancherei? Certo, gli voglio molto bene e abbiamo una cosa che ci legherà per sempre ed è Franchino Tuzio, che è stato il nostro agente e che non c'è più. Io e Fiore siamo legati e ci sentiamo sempre. Il titolo Michelle Impossible è una sua idea, me lo ha suggerito lui".

La Hunziker parla anche della separazione fra Fedez e Chiara Ferragni: "Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza. Questa epoca dei social mi spaventa. Sono una che lavora con i social bene, ho capito il mezzo e so usarlo, però bisogna stare attenti, guarda cosa può succedere. È tutto in piazza, si perde il senso umano per i sentimenti delle persone. Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C'è chi dice 'se lo merita', che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato".