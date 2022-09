"Io nonna, a scriverlo piango". Le prime parole di Michelle Hunziker per Aurora incinta

La gravidanza di Aurora Ramazzotti non è più un gossip, ma una verità ufficializzata dalla futura mamma con un video su Instagram. Non poteva mancare la ricondivisione del contenuto sul social da parte del fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e neanche quello di Michelle Hunziker.

La conduttrice infatti ha aspettato circa un'oretta per commentare e le sue parole non potevano che essere d'amore: "Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo". Ha scritto Hunziker nelle storie Instagram. Ma per far intendere quanto davvero sia felice di diventare nonna basta guardare la sua storia successiva: un video registrato mentre è in palestra ad allenarsi e la personal trainer le chiede "Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?" e Michelle a gran voce risponde sì e salta. Un momento di enorme gioia che deve essere gridato ovunque.

Lei e Eros Ramazzotti condivideranno con la figlia un nuovo capitolo della loro vita: un primo nipotino o nipotina. Al momento il cantautore non ha rilasciato commenti sulla bellissima notizia, ma chissà potrebbe comporre una canzone per il figlio o figlia della sua Aurora.