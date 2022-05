È morta Edi Aringhieri, la mamma di Andrea Bocelli: il dolce ricordo

Andrea Bocelli ha comunicato la morte di sua madre, Edi Aringhieri Bocelli. Un dolore improvviso per tutti i fan del tenore pisano. Ad annunciarlo sui suoi profili Instagram è stato lo staff di Bocelli: "È con grande dolore che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere suo marito Sandro in paradiso. I nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con tutta la famiglia Bocelli in questo momento difficile”.

"Per coloro che desiderano renderle omaggio - continua il messaggio - qualsiasi donazione all’Andrea Bocelli Foundation o ad un’altra istituzione benefica sarà un fiore – non tagliato, ma vivo – che contribuirà a celebrare la sua memoria, della quale siamo grati”.

Edi Aringhieri Bocelli, una spesa per gli altri e per il figlio

Edi Aringhieri più di una volta è stata ospite in tv, soprattutto a Domenica In, e ha parlato della sua vita e di quella di Bocelli. Non ha mai nascosto le difficoltà, ma con costanza e caparbietà ha permesso a suo figlio di diventare la superstar che è adesso. Sapeva che Andrea sarebbe nato cieco, ma lei a discapito di quanto le consigliassero i medici ha deciso di far nascere il suo bambino. Da quel momento lei e il marito, Alessandro morto nel 2000, si sono impegnati per rendere la vita di Andrea un po' meno difficile. A 6 anni lo hanno mandato a studiare il braille e lo hanno poi incoraggiato nella musica. Possiamo dire che mamma Edi è stata la prima manager di Andrea spronandolo a non rinunciare mai ai suoi sogni e accompagnandolo nel duro cammino del successo.