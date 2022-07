Morto Tony Binarelli: addio al mago di "Domenica in"

Si è spento all’ospedale Pertini di Roma Tony Binarelli, all’età di 81 anni. Esperto di illusionismo, ha lavorato con Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Maurizio Costanzo.

Approdato in TV nei primi anni settanta, ha partecipato alle prime edizioni di Domenica In condotte da Corrado. Nella stessa trasmissione è stato anche al fianco di Maurizio Costanzo, tra il 1991 ed il 1994. Appassionato di magia sin da adolescente, è stato consulente al Sistina per molte edizioni teatrali. Ha diretto e fondato la rivista specializzata Qui Magia, che è anche il nome del corso e trofeo che ha ideato e dal 1995, per dieci hanno ha diretto. Nel 2004 organizza la prima settimana magica italiana al Magic Castle di Hollywood, inserita nelle iniziative culturali del Consolato italiano di Los Angeles.

Tony Binarelli, che era nato a Roma il 16 settembre del 1940, Tony Binarelli oltre che personaggio noto di tanti programmi televisivi, ha avuto anche delle esperienze cinematografiche. L’abilità delle mani, è stata infatti spesso impiegata per fare da controfigura ai giochi di carte in cui erano protagonisti gli attori del grande schermo. Tra loro anche Terence Hill, nel popolarissimo “Continuavano a chiamarlo Trinità” di E. B. Clucher.