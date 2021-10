Paola Turani mostra la foto della pancia post parto: "È ancora lì, ma non voglio ansie"

Paola Turani è diventata mamma dieci giorni fa e in questo primo periodo di maternità, l’amore per il piccolo Enea Francesco e la gioia di stringerlo tra le braccia è al centro degli argomenti affrontati con i suoi quasi due milioni di follower. Forte del rapporto schietto e autentico stretto con loro, l’influencer 34enne ha confidato quanto le ore successive al parto siano state difficili: "Mi avete chiesto: ma tu Paola come stai? Provata. Nuovi ritmi, nuovo equilibrio, nuovo tutto. Priorità lui. Ed è bellissimo così, ma mi sono un po' annullata", ha affermato Paola che anche in questo modo ha lasciato ben immaginare quanto il bambino, frutto dell’amore per il marito Riccardo Serpella, monopolizzi le sue attenzioni.

Ed è anche per questo se, attualmente, la propria forma fisica ancora addolcita dalla gravidanza non è certo in vetta ai suoi pensieri. Paola Turani lo racconta chiaramente in una storia Instagram e, in risposta alla domanda di chi le chiede come stia gestendo la pancia post partum, afferma di non avere alcuna fretta di tornare come prima di questi ultimi nove mesi.

"Quante domande sul corpo e sulla pancia! Eccomi, è ancora lì, piano piano sta scendendo… No problem, zero ansie e stress! Lascio fare la mio corpo, deve prendersi tutto il tempo che vuole… Io non ho fretta", le parole di Paola, tutta dedita al suo bimbo che mostra orgogliosa ai follower in uno scatto da migliaia di like. “A distanza di 10 giorni: prima/dopo Che felicità stringerlo tra le mie braccia!” scrive a corredo della didascalia. La felicità è tutta qui, insomma. Il resto, per ora, può aspettare.