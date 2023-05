Paris Hilton distrutta dalla morte della cagnolina di 23 anni: il commovente video di addio

Paris Hilton annuncia sui social la morte della sua adorata Harajuku Bitch, la cagnolina chihuahua che da 23 anni era presenza fissa nella sua vita. L'ereditiera americana, da poco diventata mamma di un bimbo nato con maternità surrogata, aveva adottato la sua cagnolina durante un viaggio a Tokyo e, in omaggio alla città giapponese e a un brano pop in quel momento in voga, aveva deciso di chiamarla Harajuku B. Da quel momento Paris e la cagnetta erano diventate inseparabili e Harajuku una presenza costante nella sua eccentrica vita. Il dolore per la perdita dell'amica a quattro zampe è stata celebrata con tutto l'affetto possibile dall'ereditiera che a lei ha dedicato un video e un post carico di affetto e di gratitudine.

"In 23 fantastici anni, ha portato amore infinito, fedeltà e momenti indimenticabili nella mia vita. Il suo viaggio è stato lungo, bellissimo e iconico, circondato d'amore fino al suo sonno tranquillo. Il dolore che provo in questo momento è indescrivibile" ha scritto Paris: "Non era solo un animale domestico; era una famiglia e una compagna fedele in ogni svolta". Harajuku B. era considerata parte della famiglia Hilton e ne condivideva gli agi: viziata nel cibo e abituata a trascorrere il tempo nelle spiagge di Malibu e Beverly Hills, era sempre vestita alla moda con creazioni disegnate dalla sua stessa padrona. Tuttavia, nonostante avesse a disposizione la lussuosa villa per cani dotata di ogni comfort, preferiva dormire accanto alla Hilton nella villa principale.

"Riposa tranquillo, mio dolce tesoro. Grazie per aver onorato la mia vita con amore incondizionato. Rimarrai per sempre il mio angelo", ha concluso rivolgendosi all'amatissima Harajuku Bitch: "Anche se fisicamente non ci sei più, l'impronta delle tue zampe sulla mia vita non svanirà mai. Riposa dolcemente, dolce amica, sapendo che sarai sempre custodito e mancato. Ti amo e mi manchi eternamente".