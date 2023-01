Domenica In, Mara Venier e Pierpaolo Pretelli insieme dopo la lite: il video del ballo scatena in fan

Utenti entusiasti per l'ultimo video social che mostra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier danzare abbracciati sulle note di Fiumi di parole dei Jalisse nello studio di Domenica In. "Finalmente", scrivono quanti ben ricordano i malumori passati che portarono la conduttrice del programma di Rai1 e l'ex concorrente di svariati programmi (dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show) ad allontanarsi dopo un periodo di collaborazione professionale, per via di battute poco gradite a cui erano seguite risposte piccate.

Perché Mara Venier e Pierpaolo Pretelli avevano litigato

In particolare, i fatti risalgono a un anno fa circa. Nella passata edizione di Domenica In Pierpaolo Pretelli ne era stato ospite fisso per alcune settimane. Uscito dal cast, il volto noto dei talent era tornato a Mediaset e durante un'intervista a Verissimo aveva pronunciato una frase che proprio non era stata gradita a Mara Venier. "Grazie del bentornato a Canale 5" disse a Silvia Toffanin, "Ho realizzato di essere qui con quest'aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po' l’azione da botulino, ho ringiovanito un po'. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po' di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole". Immediate le polemiche, arrivate alle orecchie di Venier che, di lì ha poco, condivise le dichiarazioni di Pretelli con la didascalia di un serafico "porello". Alla battuta seguirono le scuse di Pierpaolo ("Non volevo offendere nessuno (...) Devo molto alla Rai, che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima") e la pace con Mara Venier che chiuse la vicenda con un "Ok Pierpaolo tranquillo, tutto chiaro: ci vediamo presto".

Quel "ci vediamo", tuttavia, non si era mai concretizzato davvero, o almeno, non davanti agli occhi dei telespettatori che solo qualche ora fa hanno rivisto i due amici abbracciarsi sereni in un video subito pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social, segno di una pace ormai fatta e - chissà - magari annunciatrice di un ritorno di Pretelli a Domenica In. Al momento nulla di più è stato aggiunto sulla lieta reunion: qualche ora ancora e si vedrà se già nella puntata di oggi l'ex ospite fisso tornerà come gradita presenza.