Raimondo Todaro: "Ho avuto due tumori maligni"

Pronto a risalire in cattedra ad Amici, Raimondo Todaro ha parlato per la prima volta di un momento difficile vissuto due anni fa a causa di problemi di salute. Ospite a Verissimo, il ballerino ha raccontato di aver avuto delle complicazioni in seguito a un'operazione per rimuovere l'appendicite: "L'appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino e ho fatto una serie di controlli di routine". Qualche giorno dopo la doccia gelata: "Ricevo una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella (Cuccarini, ndr). Erano due tumori maligni e dovevo operarmi subito".

Era la prima edizione di Amici e il lavoro è stato fondamentale: "Non ho mai smesso di lavorare. Mi operavo e tornavo, anche se fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere, di non far sapere niente a nessuno. Non volevo che mi trattassero in maniera diversa". La paura era tanta: "A 34 anni ti fai tante domande, pensieri. Ti passano milioni di cose in testa, te la fai sotto. Mia figlia sapeva che papà entrava e usciva dall'ospedale perché aveva male al pancino". Oggi sta bene, ha fatto sapere: "Continuo a controllarmi, sono fuori pericolo. Se non fosse stato per un'appendicite normalissima probabilmente non me ne sarei mai accorto".

Il rapporto con Francesca Tocca

Nell'intervista Raimondo Todaro ha parlato anche del matrimonio con Francesca Tocca, che qualche anno fa ha vissuto una forte crisi: "Un amore ballerino - ha detto con ironia - Ci siamo presi una pausa ma ci conosciamo da piccoli, tutta una vita insieme. Ora va tutto bene. Ci amiamo tanto, come tutte le coppie ci sono alti e bassi ma ci vogliamo bene".