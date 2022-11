Rihanna mostra il lato b senza slip, ma Instagram non la banna (anzi si complimenta)

Una pubblicità che non è passata inosservata quella scelta da Rihanna per annunciare il quarto volume, ovvero il quarto appuntamento, della sfilata che presenta la sua nuova collezione di intimo - Savage X Fenty - che anche quest'anno sarà visibile su Amazon Prime Video (l'11 novembre). L'evento di moda è un appuntamento mondano al quale il jet set internazionale non vorrebbe assolutamente mancare: negli anni hanno partecipato Irina Shayk, Gigi Hadid, Cindy Crawford, Vanessa Hudgens e quest'anno tra i volti noti appare anche Cara Delavigne (come si può vedere dal profilo Instagram del brand).

Come accennato, Rihanna - per pubblicizzare la nuova collezione - ha lei stessa indossato alcuni dei capi e li ha mostrati su Instagram. Scorrendo uno degli ultimi post che la popstar e imprenditrice ha condiviso si può osservare la sua bellezza messa a servizio del suo brand in pose molto provocanti: una in particolare la ritrae con un corpetto nero indossato senza slip e, vista la posizione scelta per lo scatto, con la magnifica linea del "pop-posteriore" ben visibile. In un'altra foto Riri è distesa sul letto, con il medesimo corpetto, e grazie al gioco di luci e ombre non si vede nulla di più della sua figura, della trama del tessuto e delle calzature allacciate fino alla coscia, ma anche in questo caso è evidente che non ci siano le mutandine.

Interessante è notare come l'account ufficiale di Instagram abbia commentato positivamente il post di Rihanna, scrivendo "un'app può essere innamorata di un'icona?". Nulla di sbagliato in tutto ciò, lei è davvero un'icona ed è anche una delle donne più ricche e famose del pianeta, se non per il fatto che il social banna quotidianamente foto che violano la sua policy sul nudo - ovvero i seni con i capezzoli in vista delle donne - ma che invece paragona la foto del nobile lato b di Rihanna a quella di un gattino che dorme e consentendogli quindi di avere un posto nel nostro feed.

Rihanna lo show al Super Bowl e l'attesa per il nuovo disco

Al momento i fan di Riri sono in trepidante attesa: Rihanna ha pubblicato un nuovo singolo e in molti erano certi che a quello sarebbe seguito un nuovo album. Ciò invece non accadrà, la cantante ha infatti affermato di volersi dedicare solo allo show del Super Bowl a febbraio. L'evento, durante la finale del campionato della National Football League ovvero la lega professionistica statunitense di football americano, è un grande momento per la carriera di ogni star a cui viene proposto lo show.

L'annuncio della sua partecipazione al Super Bowl per alcuni era la conferma che l'album sarebbe arrivato tra non molto, ma invece è stata proprio Rihanna a smentire tale speranza:"Non porterò nuova musica - ha dichiarato - Il Super Bowl è una cosa e la nuova musica è un'altra. Quando ho annunciato la mia partecipazione al Super Bowl mi sono detta 'oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire'. Devo tornare al lavoro, lo so. Farò della nuova musica, vedrete. Ma ora penso al Super Bowl che è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande".

La sua "Lift Me Up" ha debuttato alla posizione numero 2 della Billboard, dietro ad "Anti Hero" di Taylor Swift, questo rende ben chiaro quanto l'hype intorno a Rihanna sia alto: dal 2016 infatti non pubblica un disco.