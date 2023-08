Robbie Williams dimagrito 12 chili, ora pensa alla chirurgia: che intervento vuole fare

Tutti pazzi per Robbie Williams. La popstar inglese - ex Take That - è in tour per festeggiare i 25 anni di carriera e ha fatto tappa anche in Italia. In migliaia si sono ritrovati a Lucca, il 28 luglio, per cantare e ballare sulle note delle sue più grandi hit e il cantante non li ha delusi.

Robbie Williams, 49 anni, è in una forma fisica strepitosa ed è pieno di energia, sicuramente anche grazie al grande dimagrimento degli ultimi mesi. L'artista, infatti, ha perso 12 chili e vedendolo dal vivo - ma anche sui social - non si può non notare. L'ex leader della famosa boyband inglese si sente bene con il suo corpo, anche se c'è ancora qualche aspetto che vorrebbe migliorare, come ha confessato recentemente al The Sun.

Un ritocchino? Perché no. Robbie Williams ha rivelato che ci sta facendo più di un pensierino: "Tutti vedono solo la chirurgia plastica come qualcosa di sbagliato, come fosse cattiva e dicono 'No, non farlo'. Nessuno invece vede la buona chirurgia, perché se fatta bene non si nota. La maggior parte delle persone nel mio settore si è sottoposto a interventi di un'ottima chirurgia plastica e nessuno lo sa". Sui nomi, però, bocca cucita. Il cantante ha le idee chiare anche sul tipo di intervento, un riempimento del contorno occhi che dia più luce al suo sguardo. Anche se per i fan è già magnetico così.

Alcune recenti immagini di Robbie Williams