Rocco Casalino e l’ex fidanzato cubano Jose Carlos Alvarez beccati insieme

La notizia della fine della relazione tra Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, segnalato all'Ufficio antiriciclaggio per alcuni pagamenti sospetti verso siti di trading online, è di un mese fa. “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l'Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”, aveva raccontato a Repubblica Alvarez che adesso è stato nuovamente fotografato dal settimanale Chi accanto al portavoce del premier Giuseppe Conte durante momenti di particolare complicità in Salento.

Come riporta Dagospia, inoltre, i due sarebbero stati pizzicati avvistati anche sul volo Brindisi-Roma atterrato ieri alle 20.30 a Fiumicino. All'arrivo si sarebbero scambiati baci ed effusioni. Ritorno di fiamma? Chissà...

Dopo la fine della storia con Josè Carlos Alvarez, Rocco Casalino era stato beccato insieme a Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip già noto al gossip per l'amicizia speciale con Gabriel Garko (con cui però i rapporti si sarebbero raffreddati da un po'). Una frequentazione che, tuttavia, non ha avuto alcuna conferma né è stata oggetto di commenti da parte dei diretti interessati.