Al Bano e Romina insieme al compleanno della figlia: le foto del party vip

Party vip nel cuore di Roma, in un noto ristorante di Trastevere, per i 35 anni di Romina Carrisi. Ieri sera la figlia di Al Bano e Romina ha festeggiato circondata dall'affetto di amici e familiari, dall'ora di cena fino a notte inoltrata.

Tra gli invitati, una cinquantina, anche Serena Bortone - conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove Romina figura fra gli ormai famosi 'affetti stabili' - Samuel Peron, Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l'inviato Domenico Marocci e il direttore del prime time Rai Stefano Coletta. Non poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l'occasione dalla Croazia, e non sono ovviamente passati inosservati i genitori, Al Bano e Romina, accanto alla quartogenita al momento della torta per la foto di rito.

Il cantante pugliese ha dedicato una canzone alla figlia e non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di cantare Felicità, trascinando i presenti in balli scatenati, poi si è esibito anche con degli stornellatori con il suo inconfondibile acuto. E' stata una serata goliardica che resterà certamente indimenticabile per Romina, che aveva lì tutte le persone a cui è più legata. Una curiosità sulla torta, commissionata alla sua amica. "Crì, mi fai una torta dove c'è scritto 'troppo vecchia per Leo Di Caprio'?". La scritta fatta dall'amica: "Ecco la tua ca*** di torta".

Le foto pubblicate su Instagram

Alcuni video della festa

