Ryan Reynolds ha un tumore. La scoperta? Grazie a una scommessa persa

Tre figlie, una moglie famosa e bellissima e una lunga carriera nel mondo del cinema. Stiamo parlando di Ryan Reinolds, l'attore canadese 46enne che di recente è stato protagonista di due grandi successi di Netflix, Red Notice e The Adam Project. Ma se solitamente si parla di lui per uno dei suoi ruoli cinematografici o per il fortissimo legame con sua moglie Blake Lively, ex volto di Gossip Girl, con cui forma una delle coppie più invidiate di Hollydood, oggi Ryan Reinolds è al centro delle news per il suo tumore scoperto grazie a uno "scherzo". L'attore, infatti, ha scoperto, dopo una colonscopia fatta in diretta tv, quasi per gioco e svolta solo perché aveva perso una scommessa con un amico, di avere un polipo al colon e questa sua esperienza è diventata protagonista di uno spot televisivo per la prevenzione.

La scommessa di Ryan Reinolds e la scoperta del tumore

Tutto è nato quando Reynolds ha fatto una scommessa con un suo amico, l'attore Rob McElhenney. Reynolds scommetteva che McElhenney non parlasse fluentemente il gallese. Solo dopo che questo ha dimostrato a Reynolds di sbagliarsi, i due si sono sottoposti a una colonscopia davanti alle telecamere e si sono ripresi mentre recuperavano dall'anestesia. Questo controllo, svolto quasi per gioco, in realtà ha permesso, al gastroenterologo Jonathan LaPook, che ha svolto l'esame, di trovare un polipo molto sottile sul lato destro del colon di Reynolds che ha quindi potuto intervenire tempestivamente. Se così non fosse stato, il polipo si sarebbe trasformato in un cancro e diventare anche pericoloso.

Questa esperienza è diventata un modo per poter sensibilizzare gli americani alla prevenzione considerando anche il fatto che il tumore al colon è il terzo più diffuso negli Stati Uniti.