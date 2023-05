Sangiovanni e Giulia, amore al capolinea? Troppo "vicina" ad un ballerino e scatta il gossip

Cosa c'è di vero dietro alle voci che si rincorrono sul web da qualche giorno circa una presunta rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile? Difficile dirlo. La latitanza dai social dei due, unita al fatto che sono girate delle segnalazioni tra cui la condivisione di un video, da parte della stessa Giulia, dove si vedrebbe ballare in maniera fin troppo complice con Sebastian, il ballerino professionista di Amici, (sul quale aveva già espresso una certa simpatia quanto partecipò al talent come concorrente) ha innescato il gossip.

Non è la prima volta che la rete annuncia una rottura tra i due, vuoi per la giovane età, vuoi perchè hanno sempre mostrato poco la loro relazione, vuoi perchè piacendo a molti, di contro c'è sempre qualcuno che attende il momento difficile tra i due.

Già un mese fa la ballerina aveva risposto a dei commenti su TikTok in maniera piccata, smentendo una crisi in corso: «Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni...Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male». Il cantante preferisce la via del silenzio.