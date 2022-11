Selvaggia Lucarelli commenta la stoccata di Annamaria Bernardini De Pace

Tra le tante dichiarazioni che Annamaria Bernardini De Pace ha rilasciato a Francesca Fagnani nel corso dell'intervista a Belve non sono passate inascoltate quelle riferite a Selvaggia Lucarelli. Incalzata dalla conduttrice anche per un commento sulla giornalista che di lei aveva scritto "È una che ha la parola pace nel cognome e da sola è capace di dichiarare guerra alla Russia e costringere Putin a cedere l'usufrutto del Cremlino alla ex moglie", l'avvocatessa divorzista più nota d'Italia aveva risposto: "Bella forza, certamente non ce l'ha lei malgrado si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell'affrontare le donne e dare un minimo di collaborazione. È coraggiosa ma non con le donne, non l'ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna".

A distanza di qualche giorno da quelle affermazioni, Selvaggia Lucarelli le ha commentate rispondendo alla domanda di un follower: "Cosa rispondi all'avvocato Bernardini De Pace che dice che non hai empatia verso le donne?" le è stato chiesto; pronta la replica: "È curioso perché ho il telefono pieno di suoi complimenti negli anni anche per cose che ho scritto su altre donne", ha fatto sapere lei chiudendo la questione e lasciando ai follower la possibilità di immaginare quali possano essere i loro rapporti.