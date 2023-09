Selvaggia Roma e la sua vita dopo l'aborto: "Un dolore che mi porterò per tutta la vita"

È trascorso un anno da quando Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava dal compagno Luca Teti. Una morte arrivata quando la piccola era ancora nel grembo della mamma, un lutto che ancora oggi l'ex gieffina fatica a somatizzare. Ma la vita va avanti e Selvaggia Roma ha voluto raccontare ai fans come è riuscita ad andare oltre. L'ha fatto con un video condiviso sui social che ha commosso i fans.

"Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare il dolore, un dolore incolmabile - racconta Selvaggia - Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti".

Con l'occasione ha voluto ringraziare chi le è stato accanto in questo difficile momento: "Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre". E con l'occasione ha voluto lanciare un messaggio a chi si è trovato a vivere la sua stessa sofferenza: "Non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo".

Al suo fianco il compagno, il calciatore del Pomezia, che anche attraverso i social ha voluto dimostrarle il suo amore: "Dirti che sei forte è poco! Io sono sempre lì al tuo fianco a supportarti ogni volta che ne avrai bisogno", ha scritto Luca Teti ricondividendo il video realizzato da Selvaggia Roma. I due oramai fanno coppia fissa da quasi due anni.