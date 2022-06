Sfera Ebbasta, papà per la prima volta. È nato Gabriel

Sfera Ebbasta è diventato papà. Fiocco azzurro per il trapper di Cinisello Balsamo che, proprio oggi, ha dato il benvenuto al suo primogenito, un maschietto di nome Gabriel Boschetti Fiol (il bimbo ha preso sia il cognome del padre che quello della madre), avuto insieme alla sua compagna da ormai tre anni, la modella Angelina Lacour. Un vero e proprio cambiamento di vita per il cantante ventinovenne che, emozionatissimo, si mostra per la prima volta al pubblico in vesti di papà con il suo piccolo Gabriel in braccio tra baci, abbracci e una dedica davvero speciale.

"Tutto quello che farò sarà per te" sono le parole che il cantante rivolte al suo bimbo mentre la mamma del piccolo, Angelina, lo ha accolto con quste parole: "Al bambino che mi ha fatto diventare mamma, ti amerò per sempre. Sei la cosa più bella che abbia mai visto".

Chi è Angelina Lacour, la fidanzata di Sfera Ebbasta e mamma di Gabriel

27 enne, argentina e figlia di sportivi. Angelina Fiol Lacour nasce il 31 maggio 1995, sotto il segno dei gemelli. Sua mamma agonista di nuoto sincronizzato e suo padre, pugile dilettante, le hanno trasmesso la passione per lo sport e la disciplina portandola ad allenarsi in palestra fin da piccola. Il suo fisico e la sua bellezza l'hanno portata poi a scegliere la carriera di modella ed è proprio grazie ai suoi viaggi a Milano per la moda che ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo fidanzato e poi padre di suo figlio.

Sfera Ebbasta e Angelina: come è nata la loro storia d'amore

L'idillio tra Gionata (vero nome di Sfera Ebbasta) e Angelina nasce nel 2019 e inizia con un commento su Instagram. La modalla argentina, infatti, che già conosceva il trapper per la sua musica, ha commentato una foto di lui con la mamma e da lì, i due hanno iniziato a scriversi finché lui non è andato a Ibiza, dove abitava, con un pretesto per incontrarla di persona. "Poteva nascere e morire là, invece ci siamo trovati bene" aveva rivelato il cantante che, da quel momento non ha più lasciato la sua Angelina che, oggi, oltre a essere la sua ragazza è diventata anche la madre di suo figlio.