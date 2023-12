Sgarbi: "Quella faccia di m*** di Fedez impari il rispetto per Morgan"

"Per ottenere quello che ho non ho mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi", ha dichiarato Fedez ieri sera, 30 novembre, a X-Factor rivolgendosi a Morgan. L'ex giudice del talent di Sky in questi giorni ha parlato molto della sua cacciata e tra le varie affermazioni che ha fatto una riguardava il presunto favoritismo nei confronti del cantante degli Stunt Pilots (Lorenzo ha partecipato alla realizzazione di un album del rapper, però i due non si sarebbero neanche mai incontrati, ndr).

Fedez ha quindi voluto rispondere in diretta tv che nessun favoritismo è mai stato fatto nei riguardi della band e per fare ciò ha tirato in ballo anche Vittorio Sgarbi. Il riferimento al sottosegretario potrebbe essere legato o alla proposta che Sgarbi fece per creare all'interno del Mic un dipartimento ad hoc per la musica che sarebbe dovuto essere affidato a Morgan o a quando Vittorio si schierò dalla parte del musicista dichiarando che "fro**o non è un'offesa".

La replica di Sgarbi a Fedez

La risposta di Vittorio Sgarbi non si è fatta attendere e così, a margine di una visita alla mostra "Sommersi salvati" a Forlì, rispondendo a una domanda ha messo nero su bianco ciò che pensa di Fedez. "Leccare i piedi è una forma di perversione sessuale non priva di una sua dignità, quindi nessuno può discutere le perversioni sessuali di questo o di quello", queste le prime parole in merito a quanto dichiarato da Fedez a X-Factor. "In ogni caso non è quella di Morgan - ha aggiunto Vittorio - e poi leccare i piedi a me non serve a niente: il mio potere è un potere molto variegato, nel senso che si esprime in maniera molto efficace in taluni settori imprevedibili, ma non ha nessuna efficacia per quanto riguarda la televisione e lo spettacolo per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei".

"Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo e perché è più bravo di Fedez. A Fedez non porgerei il piede. Io so cosa ha fatto Morgan e di Fedez so solo che ha dei tatuaggi... L'unica cosa che so di Fedez e che è il compagno della Ferragni, se non fosse il compagno della Ferragni il suo nome mi sarebbe del tutto ignoto", ha continuato Sgarbi. "Quindi può evitare di fare commenti a persone che sono disperatamente sole, con il padre che si è suicidato e persone che hanno fatto cose importanti e che vanno rispettate, che impari il rispetto questa faccia di me**a di questo Fede tatuato. Comunque il piede non lo do, ho dato molto l'uccello e poco il piede", ha concluso il sottosegretario alla Cultura.