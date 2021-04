Soleil Sorge si consola con un ex di Belen Rodriguez (dopo aver lasciato il fratello Jeremias)

La pandemia non ferma il gioco delle coppie nel mondo dello spettacolo. E Soleil Sorge, già nota per essere la ex fidanzata di Jeremias Rodriguez (fratello della più famosa Belen), ora avrebbe trovato approdo tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, che di Belu è ex fidanzato.

Soleil e Gianmaria Antinolfi

Chiacchieratissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed influencer con 800mila follower, Soleil avrebbe ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore napoletano. L'imprenditore, poco noto al mondo dello spettacolo, ottenne improvvisa popolarità all'inizio dell'estate scorsa, quando per qualche settimana è stato legato alla modella argentina. I due si sarebbero lasciati poco prima che Belen ritrovasse l'amore con il nuovo compagno Antonino Spinalbese (di cui è oggi incinta) e adesso il manager partenopeo avrebbe perso la testa per la biondissima romana. Tutto sta a vedere quanto dura, questa volta.

Ventuno anni, Sorge è ufficialmente single da quando, nel gennaio 2020, ha ufficializzato la fine della relazione con Jeremias, fratello minore di Belen conosciuto all'Isola dei Famosi. "Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single - ha dichiarato nelle Stories dell'epoca - Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po'. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato".

Anche Andrea Iannone è di nuovo innamorato

Ma non è finita qui, in quanto ad 'ex fidanzati di Belen Rodriguez'. Già perché anche Andrea Iannone, a sua volta fidanzato con la 36enne per un paio di anni fino al 2019, si è innamorato di nuovo: la fortunata è una misteriosa modella sudamericana di cui, al momento, non si conosce identità.

E Belen vola alle Maldive con Antonino

Tutti, insomma, si stanno consolando su nuovi lidi. Belen per prima, dal momento che è in dolce attesa della seconda figlia, Luna Marie, avuta dall'attuale compagno Antonino, ex hairstylist e fotografo di professione ben undici anni più piccolo di lei: proprio in questi giorni, la coppia si sta godendo una tenera luna di miele alle Maldive, nel lussuosissimo Baglioni Hotel, mentre Santiago, primogenito della showgirl, è insieme al papà Stefano De Martino (ufficialmente single, almeno per il momento).