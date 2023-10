Federico Fashion Style: "Letizia ha sempre saputo che sono gay". Scatta l'ironia di Sonia Bruganelli

"Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Ma magari forse stava bene anche a lei", queste le parole che Federico Fashion Style ha pronunciato a Belve. Intervistato da Francesca Fagnani il parrucchiere delle vip ha parlato un po' della sua infanzia e anche di come stiano andando oggi i rapporti con la sua ex, Letizia Porcu.

A suscitare molte reazioni è stata però la sua frase sul fatto che la sua ex si immaginasse la sua omosessualità. Tra le persone che hanno commentato sui social le sue dichiarazioni c'è anche Sonia Bruganelli.

L'imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso su Instagram una foto di Federico a Belve con sopra scritto: "Credo che la madre di mia figlia abbia sempre saputo che fossi gay: la rivelazione di Federico Fashion Style a Belve" e il commento di Sonia è "Davvero???". Vista l'aggiunta di ben tre punti di domanda possiamo dedurre che la domanda di Bruganelli fosse retorica e che soprattutto nasconde, non molto bene, del sarcasmo.