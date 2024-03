Sonia Bruganelli seguita e poi rapinata a Roma: l'intervento di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma. La produttrice, forse ancora sotto shock, non ha raccontato nulla dell'accaduto sui social, ma secondo la ricostruzione degli inquirenti l'ex moglie di Paolo Bonolis sarebbe stata prima seguita e poi rapinata.

Sonia Bruganelli derubata a pochi passi dalla sua abitazione

Venerdì 1 marzo, in pieno giorno, Bruganelli è stata rapinata mentre si trovava a bordo della sua auto in via della Farnesina. I malviventi sono riusciti a sfilarle dal polso il prezioso orologio Rolex che indossava al polso per poi dileguarsi nel traffico della capitale. La dinamica è simile a quella utilizzata per altri furti simili: la vittima viene prima individuata, poi seguita e infine rapinata al momento giusto.

Bruganelli era ferma nel traffico con la mano fuori dal finestrino quando due sconosciuti, a bordo di uno scooter, si sono avvicinati in modo sospetto e in un attimo le hanno tolto il gioiello. Sonia ha subito chiamato il 112 e poi l'ex marito che l'ha raggiunta e poi accompagnata in caserma per sporgere denuncia. "La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male": ha dichiarato a caldo subito dopo il furto.