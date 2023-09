Spot Esselunga, Sonia Bruganelli dopo il divorzio da Bonolis: "Ci si separa per evitare che i figli crescano nelle tensioni"

Le opinioni sull'ormai celeberrimo spot Esselunga continuano ad alimentare il dibattito social. La pesca è diventata il nuovo frutto del peccato, compiuto da chi sostiene che la pubblicità colpevolizzi i genitori separati e assolto da quanti, al contrario, lo colgono come una giusta rappresentazione della sofferenza dei figli. Un dibattito che pare non finire quello sul cortometraggio più divisivo degli ultimi tempi, fomentato anche dalle osservazioni di esponenti della politica che, come la premier Giorgia Meloni, hanno dato un'opinione sul tema.

A loro si è aggiunta in queste ore anche Sonia Bruganelli che alla questione ha dedicato un post Instagram. Per l'autrice televisiva il tema della fine di un matrimonio e delle ripercussioni che possono scaturire sui figli è un tema particolarmente sentito, alla luce della recente separazione dal marito Paolo Bonolis. Per far capire il suo punto di vista, Bruganelli ha così condiviso il pensiero pubblicato da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera: "Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l'istituto del divorzio", si legge, "Della storia di un'esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un'adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi". Una riflessione che Bruganelli ha esaltato con una serie di emoji di applausi e che, anche a margine del post, sta alimentando i commenti dei suoi follower.